gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Запрещение парковки

Выбрать дату
Сентябрь
Закрыли выезд. Скандал с парковкой у нового корпуса ОмГУ продолжает набирать обороты
19 сентября, 14:29
Июль
Новые правила. Омичам рассказали, сколько машин можно будет припарковать у дома
8 июля, 06:09
Март
А где ходить? Омский водитель припарковался на тротуаре и заплатил штраф
Госавтоинспекторы установили личность водителя после жалобы в соцсети.
22 марта, 10:12
Январь
Остановка запрещена. В центре Омска введут запреты на парковку для машин
В департаменте транспорта Омска сообщили, что в ближайшее время на нескольких участках дороги установят запрещающие знаки.
25 января, 03:30

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика