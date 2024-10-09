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Ясная Поляна

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2024
Корректируют смету. В Омске одобрили проект многострадальной школы в Ясной Поляне
9 октября, 08:32
Под Омском продают земельный участок с недостроенными домами
1 августа, 04:55
«Эпопея продолжается 8 лет». Омичи из Ясной поляны требуют достроить обещанную школу
13 июня, 07:24
2023
Лишенный контракта застройщик школы в омской Ясной Поляне получил «лишние» 245 млн
5 сентября 2023, 10:18
С застройщиком школы в омской «Ясной Поляне» собираются разорвать контракт
25 августа 2023, 07:40
Застройщик школы в омской «Ясной Поляне» получил представление от прокуратуры
Подрядчик не укладывается в график строительства.
13 июля 2023, 04:38
Омский микрорайон «Ясная поляна» на сутки останется без холодной воды
На участке пройдут ремонтные работы.
8 июля 2023, 04:41
Обрушения в аварийных домах, первые назначения Хоценко, смерть омской любимицы Забавы
9 апреля 2023, 11:13
Застройщика школы под Омском предупредили о последствиях за срыв сроков стройки
Образовательное учреждение на тысячу мест должны построить до конца 2024 года.
6 марта 2023, 04:22
Послание Путина, подорожание проезда, фильм Познера об омском «Авангарде»
26 февраля 2023, 09:24
В Ясной поляне под Омском до конца 2024 года планируют построить школу на тысячу мест
Цена контракта на строительство новой школы составляет 1,145 млрд рублей.
20 февраля 2023, 04:56

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