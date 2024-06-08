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Выпускник

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Июнь
На любой вкус. Как выбрать идеальное платье на школьный выпускной в 2024 году
8 июня, 06:00
Май
Когда пройдут школьные выпускные вечера в Омской области: даты, время, формат
23 мая, 05:19
Февраль
Стало известно, когда в Омской области пройдут последние звонки и выпускные вечера
19 февраля, 09:05
Декабрь 2023
В школе в Омской области открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО
Житель Одесского района Андрей Кислый пал на поле боя 27 июня прошлого года. Военнослужащий посмертно представлен к ордену Мужества.
22 декабря 2023, 05:47
Июль 2023
Двое омских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов за 2 предмета
11 июля 2023, 13:12
Июнь 2023
В омском минобре рассказали, сколько мест выделят вузы для детей участников СВО
15 июня 2023, 06:34

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