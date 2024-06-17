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Волга

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Июнь
«Салон перетянут, как будто с завода». В Омске продают отреставрированную «Волгу»
17 июня, 04:23
«Как конфетка». В Омске выставили на продажу раритетную Волгу» с красным салоном
13 июня, 03:34
Май
Как в фильме «Черная молния». В Омске продают раритетную «Волгу» за 470 тысяч
31 мая, 07:24
Февраль
«Выделяется из потока машин». В Омске за 890 тысяч продают раритетную «Волгу»
27 февраля, 05:51
Декабрь 2023
«Жаль расставаться с такой красотой». В Омске продают золотистую раритетную «Волгу»
16 декабря 2023, 05:44
Октябрь 2023
Спасение от инсульта, раритетная «Волга» и перемены в «Авангарде». Омск сегодня
28 октября 2023, 14:06

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