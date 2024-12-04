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Военное положение

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В Южной Корее вводили военное положение: рассказываем, что произошло
4 декабря, 02:46
Омские депутаты рассмотрят поправки в закон о референдуме при военном положении
23 января, 07:23
2023
В Омской области приняли закон о проведении выборов в условиях военного положения
8 декабря 2023, 02:54
Астма и ВИЧ. В России утвердили список болезней, с которым не будут призывать на СВО
14 сентября 2023, 03:40
Экстренное обращение Владимира Путина о всеобщей мобилизации оказалось фейком
6 июня 2023, 02:38
2022
Вирусные инфекции, военное положение, обмундирование для мобилизованных. Омск в среду
19 октября 2022, 14:06
Путин поручил платить мобилизованным омичам не менее 195 тысяч рублей в месяц
19 октября 2022, 12:39
Путин ввел военное положение. Что это значит для Омска
Указ о введении военного положения в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях был опубликован сегодня, 19 октября.
19 октября 2022, 12:17
Президент Владимир Путин ввел военное положение в новых регионах России
Заявление прозвучало на заседании Совета безопасности РФ.
19 октября 2022, 11:56
Юристы объяснили, как пройдет мобилизация в России и как это изменит жизнь граждан
Официально о мобилизации пока не объявляли, но эксперты уже оценивают вероятность ее введения.
21 сентября 2022, 04:50

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