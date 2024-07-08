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Водитель скрылся

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2024
После скандального ДТП глава Полтавского района так и не вышел с больничного
8 июля, 12:59
Ищут водителя. На трассе «Омск — Тара» водитель «ВАЗа» насмерть сбил пешехода и уехал
14 июня, 05:18
В Полтавке отменили митинг против главы района из-за коронавируса
4 июня, 13:26
С рук не сойдет. В Омской области пьяный водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП
Нарушителя нашли по горячим следам и составили в отношении него несколько делопроизводств.
4 января, 03:59
Пешеход в тяжелом состоянии. Под Омском водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП
3 января, 07:22
2023
Розыск! В Омске после ДТП с фурой водитель бросил машину и убежал с места аварии
Мужчина допустил также столкновение с легковым автомобилем.
26 сентября 2023, 03:02
В Омске ищут водителя, который скрылся с места ДТП
Наезд на автомобиль произошел 10 февраля в 3:30 утра на ул. Нефтезаводская.
14 февраля 2023, 13:47

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