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Владимир Зеленский

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Конец СВО: мирный саммит и новые заявления экспертов
Военные, политики и аналитики стали еще активнее обсуждать спецоперацию, поскольку начинают вырисовываться итоги конфликта России и Украины. Подробнее об этом — в материале Города55.
15 июня, 15:07
Названы предварительные сроки окончания СВО
Военный конфликт России и Украины имеет свои границы. О скорейшем окончании спецоперации говорят военные эксперты, политические аналитики и даже астрологи. Подробности — в материале Города55.
7 мая, 11:56
2023
Зеленский ввел санкции против омских компаний
Украина ввела санкции против 182 химических и транспортных компаний. Среди них ГК «Титан» и «Омск Карбон Могилев».
30 января 2023, 04:17

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