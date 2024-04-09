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Владимир Сычев

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2024
«Работа была ужасная». В суде допросили свидетеля по делу Сычева и Шестакова
9 апреля, 07:06
2023
Убийство пса на глазах омичей, обрушение потолка в жилом доме, виновник выбросов
20 августа 2023, 09:16
Омского экс-замминистра строительства Сычева осудят за недостроенные школы и детсады
27 февраля 2023, 03:01
Смертельные аварии, корь в Омской области, прогнозы на 2023 год
8 января 2023, 08:14
2022
Обвиняемого во взятках омского экс-замминистра Сычева выпустили из СИЗО
Бывшего чиновника отправили под домашний арест.
30 июня 2022, 05:44

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