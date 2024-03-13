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2024
Отменили в последний момент. Рабочая поездка Валерия Фалькова в Омск опять сорвалась
13 марта, 05:06
Стала известна точная дата приезда министра Фалькова в Омск
Рабочий визит состоится 14 марта, об этом рассказал депутат Госдумы Олег Смолин.
12 марта, 13:03
2023
Хоценко обсудил с главой «Ростеха» промышленный потенциал Омской области
Один из основных вопросов — выполнение омскими предприятиями гособоронзаказа.
5 декабря 2023, 06:50
Виталий Хоценко встретился с семьей участника СВО из Называевска
Хоценко побывал в гостях у семьи в ходе рабочей поездки в район.
15 сентября 2023, 12:04
С ужином на теплоходе. В Омске потратят 937 тысяч рублей на вип-прием иностранцев
24 июля 2023, 09:16
Полпред в СФО Серышев представит омскому правительству нового губернатора Хоценко
Знакомство с врио губернатора предстоит чиновникам из правительства и депутатам Заксобрания уже завтра, 31 марта.
30 марта 2023, 09:28
Подрядчики хотят больше денег. Чиновники проехали с инспекцией по омским стройкам
По сложившейся традиции с инспекцией на стройках Омска побывали мэр и председатель Горсовета.
25 февраля 2023, 12:35
Инсайд. Дмитрий Медведев прилетит в Омск на встречу с губернатором
8 февраля 2023, 05:04
Стали известны обстоятельства визита в Омск полпреда президента в СФО Серышева
Федеральный чиновник провел ряд встреч и рабочих поездок по всему региону.
31 января 2023, 11:18
2022
Глава Омской области Бурков впервые отправился в Таджикистан
Александр Бурков возглавил делегацию Омской области.
12 декабря 2022, 05:01
Стало известно, почему в омской кадетской школе произошла отставка директора
В мэрии Омска уточнили, почему произошла смена руководства в кадетской школе-интернате.
2 ноября 2022, 03:33

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