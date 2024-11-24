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Витязь

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2024
«Два на полтора». Омский «Авангард» провел двойной обмен с подмосковным «Витязем»
24 ноября, 11:45
В штаб омского «Авангарда» хотят пригласить экс-тренера из «Сибири»
3 октября, 03:07
Стало известно, сколько заработает нападающий Яремчук в омском «Авангарде»
Контракт с форвардом рассчитан на 3 года.
21 июня, 06:37
От «Сибири» до «Куньлуня». КХЛ опубликовала календарь игр «Авангарда» в новом сезоне
Для «ястребов» чемпионат начнется с сибирского дерби.
11 июня, 09:29
Три товарищеских матча. Омский «Авангард» проведет «предсезонку» в Минске
23 мая, 02:58
2023
Наставник «Витязя» о проигрыше «Авангарду»: «В актив можем занести только 2 период»
Дмитрий Рябыкин уверен, что сегодня «ястребы» были куда свежее, чем его подопечные.
29 ноября 2023, 19:12
Капитан омского «Авангарда» высказался о «Витязе»: «Они цепко и системно играют»
На родном льду «ястребы» одолели подопечных Дмитрия Рябыкина со счетом 4:1.
29 ноября 2023, 18:49
«Уже не актуально». Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов о команде одного звена
По словам хоккеиста, сейчас в команде в каждой игре забивает и кто-то, помимо лидеров.
29 ноября 2023, 18:29
Омский «Авангард» по-домашнему разобрался с подмосковным «Витязем»
29 ноября 2023, 15:44
Главный тренер омского «Авангарда» о поражении от «Витязя»: «Безобразный 2-й период»
Михаил Кравец считает, что так бездарно играть перед своими болельщиками команда не имеет права.
18 октября 2023, 19:45
Омский «Авангард» упустил преимущество в 2 шайбы и бездарно проиграл «Витязю»
Матч в подмосковной Балашихе закончился со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.
18 октября 2023, 19:08

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