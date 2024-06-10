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Вандал

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В Омской области вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны
10 июня, 11:01
Сломали букву. Вандалы испортили стелу «Привет, Омск» в Советском парке
Неизвестные сломали букву на стле в Советском парке, после инцидента омичей попросили бережнее относиться к имуществу.
29 марта, 11:21
2023
Омича, разукрасившего кольца на Аллее олимпийцев, оштрафовали на тысячу рублей
Мужчина в содеянном раскаялся и на следующее утро собирался стереть рисунок, но конструкцию убрали.
14 сентября 2023, 06:32
В Омске задержали вандала, разукрасившего кольца на Аллее олимпийцев
В ближайшее время полиция предоставит более подробную информацию о происшествии.
12 сентября 2023, 10:59
«Все разбомбили». В Омской области вандалы разгромили сельское кладбище
25 августа 2023, 06:46
«Будем ценить хорошее». Омичей попросили бережно отнестись к экспонатам «Флоры»
3 августа 2023, 11:03
Дружинники против вандалов. На улицы Омска выйдут народные патрули
От рук вандалов страдают общественные пространства, спортивные площадки, остановки.
29 мая 2023, 06:00
«Не все подростки такие». Юные омичи провели субботник в скейт-парке на Бударина
Подростков возмутили комментарии о вандализме.
22 мая 2023, 02:26
Вандал из Омска выплатит 240 тысяч рублей за разгромленные теплые остановки
Подсудимый свою вину полностью признал, но объяснить действия не сумел.
16 мая 2023, 10:19
В Омске вандалы опрокинули и разбили остановку
Неизвестные повредили остановку «Таксопарк»
15 мая 2023, 12:27
«Лишился человеческого облика». В Омске поймали парня, разгромившего теплые остановки
В пресс-службе омской полиции поделились видео допроса омича.
11 января 2023, 09:04

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