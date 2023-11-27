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Вадим Бережной

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2023
Виталий Хоценко наградил Андрея Турчака за «служение Омской области»
В числе других награжденных гендиректор «Газпром Межрегионгаза» и член правления «Газпрома».
27 ноября 2023, 09:24
Виталия Хоценко выбрали главой регионального отделения «Единой России»
За губернатора проголосовали 98% делегатов партийной конференции.
24 ноября 2023, 10:16
В Омске участники круглого стола по СВО составили ряд предложений Андрею Турчаку
14 августа 2023, 09:00
Медсестра в заложниках у заключенного, невероятные выбросы, День города в Омске
6 августа 2023, 10:39
Инсайд. Бережной может стать главой Минздрава и потерять пост главного «единоросса»
2 августа 2023, 08:16
В больнице главного омского единоросса Бережного построят операционный корпус
Проектная документация получила положительное заключение экспертизы.
18 апреля 2023, 07:04
2022
Омские врачи из «Единой России» рассказали о работе в Луганске
25 июня 2022, 03:40

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