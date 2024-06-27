gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Утонул мужчина

Выбрать дату
Июнь
Несчастный случай. В Омской области за один вечер утонули два студента
27 июня, 06:16
Утонули 96 человек. В МЧС омичей призвали купаться только на официальных пляжах
В региональном МЧС поделились статистикой гибели людей на неофициальных пляжах, согласно данным спасателей, за пять лет на них утонули 96 человек.
18 июня, 08:42
Не смог выбраться из котлована. В Омской области утонул 40-летний мужчина
15 июня, 04:38
Август 2023
Шок. Перевернулась лодка. В Омской области утонул 76-летний рыбак
12 августа 2023, 03:43
Июль 2023
Пугающая статистика. В Омской области на водоемах погибли еще три человека
24 июля 2023, 03:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика