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Улица

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2024
Спустя три года. На городских картах появилась улица «Омского Авангарда»
8 сентября, 11:47
Мэр Омска Шелест рассказал, когда восстановят газоснабжение в домах на 19-й Линии
4 сентября, 04:08
Счет открыт. Обновленные камеры на дорогах выявили больше 700 не пристегнутых омичей
Пользуется водитель ремнем безопасности или нет — выявляет нейросеть.
28 апреля, 04:27
2023
В честь семьи обратившегося к Путину Артема Жоги назовут улицу в Омске
11 декабря 2023, 03:57
Новый год не за горами. Сколько стоит в Омске заказать Деда Мороза на праздник
8 ноября 2023, 07:28
В Омске улицу на Левом берегу намерены называть в честь «Авангарда»
7 июня 2023, 12:00
В Омске старые светофоры дополнят светодиодными консолями. Публикуем адреса
Обновленный вариант светофора более заметен в темноте и для автомобилистов, и для пешеходов.
20 марта 2023, 08:28
Жалобы в соцсетях. С омской дороги сгребали несуществующий снег
Омич заснял работу дорожной службы. Горожане поделились в комментариях интересными предположениями о том, зачем спецтехника работала на чистой улице.
25 февраля 2023, 06:08
Стало известно, где в Омске появится улица в честь «Авангарда»
В случае победы «ястребов» в Кубке Гагарина улицы, названные в честь «Авангарда», могут появиться и в других городах Омской области.
25 января 2023, 05:31
2022
В Омске появятся улицы имени бывшего главы ДНР Захарченко и комбата Жоги
20 июля 2022, 11:38

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