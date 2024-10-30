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Уголь

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2024
Уголь или газ: омичи высказались о проблеме топлива для городских ТЭЦ
30 октября, 04:56
Для омских ТЭЦ планируют закупить уголь на 9 млрд рублей
28 октября, 13:20
Греемся по очереди. В Омской области в два соцучреждения так и не дали тепло
Это связано с отсутствием ресурсов для теплоснабжения и обогрева домов.
28 октября, 04:41
Повышение ставок. Как наращивание золоотвала скажется на жителях омского пригорода
7 октября, 09:50
Дело-труба. Как омские ТЭЦ создавались и перешли под контроль ТГК-11 и «ОмскРТС»
1 апреля, 06:21
2023
На окраине Омска КамАЗ с углем провалился в яму
Инцидент с грузовым автомобилем произошел на улице 1-й Красной звезды.
21 февраля 2023, 13:09
2022
Грязное дело. В поезде из Омска в Челябинск в угле нашли двух иностранцев
Мужчины хотели попасть в Россию из Петропавловска и выбрали не слишком законный путь.
22 декабря 2022, 11:27
Похитители тепла. Омские коммунальщики закупили несуществующий уголь на 400 тыс
На знаменских коммунальщиков завели дело о мошенничестве.
3 октября 2022, 04:20

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