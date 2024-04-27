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Уборка города

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2024
Хоценко потребовал прибрать и вывезти мусор с территории кладбищ Омской области
27 апреля, 05:39
Виталий Хоценко поручил главам районов области организовать весеннюю уборку
На заседании регионального правительства Виталий Хоценко сообщил, что с 20 апреля начнутся областные субботники.
18 апреля, 09:37
Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в уборке центра города от мусора
После средника градоначальник поручил проследить за предпринимателями, запустившими свою территорию и призвал омичей выходить на большую весеннюю уборку.
10 апреля, 13:11
Омским хозсубъектам выдали почти 700 предписаний из-за плохого содержания территорий
Департамент контроля продолжает проверять, как управляющие компании очищают свои территории от обилия снега и наледи, некоторые уже попались на нарушениях.
28 марта, 10:57
Могут упасть в любой момент. Омичи заметили огромные сосульки на Любинском проспекте
28 февраля, 10:14
На безвозмездной основе. Омские предприятия взялись за чистку города
14 февраля, 02:54
2023
На контроле. Омская прокуратура проследит за уборкой снега зимой
Проблемы были выявлены уже после первого гололеда.
20 ноября 2023, 09:47
Виталий Хоценко принял участие в субботнике и высадке деревьев в парке Победы
Инициаторами субботника, который прошел сегодня, 7 октября, выступили Народный фронт и движение «Здоровое Отечество».
7 октября 2023, 10:34
Самый грязный участок — правительству. В Омской области в апреле пройдут субботники
3 апреля 2023, 11:23

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