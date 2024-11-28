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Туристы

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2024
Губернатор Хоценко представил планы по культурному развитию Омска
Виталий Хоценко призвал жителей региона поддержать Омск в конкурсе «Культурная столица России — 2026».
28 ноября, 09:15
С огромным видеоэкраном. В Омске «СтройТраст» за 250 млн отремонтирует парк Победы
30 сентября, 07:00
«Магнит» для туристов. В Омской области появится рекреационный отель на 600 гостей
В вопросе туристической привлекательности области и комфортного отдыха омичей партнером региона стал «Сибирский региональный союз».
5 июня, 11:41
Архитектура, история, культура и кофе. Чем завлечь туристов в Омск
14 мая, 04:30
В Омской крепости ко Дню Победы появится платный туалет
Стоимость обустройства туалета составила около 2 млн рублей.
25 апреля, 05:34
2023
Медиапроект об Омске завоевал серебряную награду международной видеопремии
19 декабря 2023, 07:34
Гостей встречают герои сказок. В омском Большеречье открылась резиденция Деда Мороза
16 декабря 2023, 10:51
От Африки до Иордании. В каких странах успели побывать омские туристы в прошлом году
Омскстат опубликовал итоги прошедшего туристического сезона.
9 августа 2023, 11:31

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