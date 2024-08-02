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Цветочная выставка

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2024
Семейная «Флора». Большой фоторепортаж из центра Омска, украшенного цветами
2 августа, 07:17
В седьмой раз. Назван подрядчик, которому предстоит оформить Флору в Омске
9 июля, 10:00
В Омске ищут подрядчиков для создания цветочных инсталляций на выставке «Флора-2024»
18 июня, 04:07
2023
Время жить, творить, любить. В Омске открывается цветочная выставка «Флора»
4 августа 2023, 09:04
«Будем ценить хорошее». Омичей попросили бережно отнестись к экспонатам «Флоры»
3 августа 2023, 11:03
Стало известно, когда в Омске откроется выставка «Флора»
18 июля 2023, 09:22
Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»
Выставка откроется в августе.
12 июля 2023, 10:16
«Время выбрало нас». Омичам рассказали о теме будущей выставки «Флора»
Всего на «Флоре» представят больше 30 композиций.
16 мая 2023, 05:12

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