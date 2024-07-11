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ЦСКА

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2024
Игрок омского «Авангарда» вошел в пятерку луших снайперов-защитников КХЛ
Даррен Диц провел в Лиге 428 матчей и забил 87 шайб.
11 июля, 10:10
«Скромная» компенсация. Омский «Авангард» заплатил за переход Дица ровно 1000 рублей
24 мая, 05:31
Омский футбольный клуб «Иртыш» назначил главным тренером московского специалиста
10 апреля, 06:24
2023
Будет выступать под № 18. «Авангард» заключил контракт с нападающим Жафяровым
Ранее 30-летний хоккеист играл за «Ак Барс». Казанский клуб получил денежную компенсацию за форварда.
28 декабря 2023, 06:39
Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги
25 ноября 2023, 03:03
Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше установил новый рекорд КХЛ
В одной игре форвард «ястребов» смог не только дважды забить в меньшинстве, но и оформил хет-трик.
9 ноября 2023, 20:52
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над ЦСКА: «Мы были лучше»
Михаил Кравец поблагодарил всех игроков команды за отличную поездку, а особенно за ее концовку.
9 ноября 2023, 20:32
Омский «Авангард» нервно, но уверенно обыграл действующего чемпиона КХЛ — ЦСКА
В этом матче нападающий «ястребов» Рид Буше оформил хет-трик и отдал голевую передачу.
9 ноября 2023, 19:09
Омский «Авангард» получит от КХЛ более 34 млн рублей «чаевых»
14 сентября 2023, 21:14
Тренер омского «Авангарда» Кравец в сердцах пнул скамейку после проигрыша ЦСКА
Исход матча решился в овертайме, где отличился «армеец» Максим Мамин.
9 февраля 2023, 16:37

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