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Троицкое

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Прикрывал артиллерию от дронов. На СВО погиб 50-летний житель Омской области
9 сентября, 11:43
Под Омском продают земельный участок с недостроенными домами
1 августа, 04:55
Проект одобрен. «Вайлдберриз» построит котельную для своего логоцентра под Омском
16 мая, 09:37
Придется подождать. Школу в омском ЖК «Ясная поляна» рассчитывают сдать в 2026 году
4 марта, 06:39
Спецпроект
Новичок, инвестор парка и «спорный» застройщик. Кто займется капремонтом омских школ
Ремонт 19 школ в Омской области продлится два года. Контракты на общую сумму 3,5 млрд рублей получили девять компаний, большинство из них — омские.
Осталось на словах. В Омске не запустили проект масштабной модернизации электросетей
2 февраля, 10:41
2023
Стало известно, когда в пригородном омском селе Троицкое появится отопление
8 ноября 2023, 08:14
Жители села под Омском остались без отопления из-за аварии на котельной
8 ноября 2023, 06:13
Медсестра в заложниках у заключенного, невероятные выбросы, День города в Омске
6 августа 2023, 10:39
В пригороде Омска медамбулаторию построили на пустыре без дорог и на краю канавы
Найти это медицинское учреждение будет непросто, а добраться до него еще труднее.
3 августа 2023, 09:04

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