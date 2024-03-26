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Траур

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Март
Играем на результат: в «Авангарде» рассказали о настрое перед матчем с «Локомотивом»
Матч был перенесен на два дня, так как в стране объявили траур по погибшим в теракте в московском «Крокус Сити Холле».
26 марта, 08:19
Омский «Авангард» направит деньги от продажи билетов на помощь пострадавшим в теракте
Игра состоится завтра, 26 марта. Матч перенесли на два дня, так как в стране был объявлен траур.
25 марта, 05:44
«Омск. Скорбим. 22.03.24». Сотни омичей почтили память погибших в «Крокусе»
25 марта, 03:44
Кровавый теракт, трудности «Авангарда» и маршруты Левобережья. Главные темы недели
Воскресенье уже наступило — а значит и еженедельный дайджест «громких» тем недели снова здесь.
24 марта, 11:28
Омский кинотеатр «Слава» отменил все сеансы в день траура 24 марта
Тем, кто уже приобрел билеты на завтрашние сеансы, предлагают оформить возврат.
23 марта, 14:54
Владимир Путин объявил 24 марта днем траура после теракта в Подмосковье
23 марта, 12:45
Сентябрь 2023
В Омске состоится прощание с вице-спикером омского горсовета Путинцевым
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале депутата Омского городского Совета.
6 сентября 2023, 09:46
Июнь 2023
«Хороший был человек». В зоне СВО погиб житель Омской области
Названа дата, когда односельчане смогут попрощаться с земляком.
1 июня 2023, 02:56

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