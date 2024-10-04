Товарный знак

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2024
Перед наступающей зимой. В Омске за 2,9 млн продают цех по пошиву пуховиков
4 октября, 08:21
2023
У омского бизнесмена изъяли две тысячи поддельных батареек известного бренда
Он продавал их без разрешения правообладателя.
7 сентября 2023, 07:40
Омская драма судилась с «ФедяДичь» из-за бутылок с изображением здания театра
Представители учреждения уличили компанию в незаконном использовании их товарного знака.
10 апреля 2023, 11:04
2022
Бизнесмен из Саранска выкупил «Тарские ворота» и «Омскую крепость»
Банкротящееся предприятие продолжает избавляться от товарных знаков.
8 октября 2022, 04:48

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