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Токарь

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2024
Судимый за изнасилование: кем оказался омич, подозреваемый в убийстве москвички
4 ноября, 03:48
На омских оборонных заводах открылись больше 1300 вакансий. Сколько платят рабочим
14 октября, 01:24
Один из крупнейших омских заводов представил 214 вакансий с зарплатой до 145 тысяч
24 июля, 06:59
Зарплата до 72 тысяч. В омском правительстве ищут специалиста по закупкам
2 июля, 11:22
На омских оборонных заводах открыли 1600 вакансий. Сколько платят рабочим
2 июля, 00:54
Спецпроект
Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
Город55 сравнил уровень оплаты труда на оборонных предприятиях и в организациях, занятых выпуском гражданской продукции.
На оборонных заводах Омска открыты 1400 вакансий. Сколько платят рабочим и инженерам
18 апреля, 05:50
На оборонных заводах Омска открыли 1,5 тысячи вакансий. Рассказываем о зарплатах
20 марта, 05:33
Зарплаты до 100 тысяч. Мэрия Омска срочно ищет дорожных рабочих и озеленителей
6 марта, 05:53
Зарплаты до 270 тысяч. На оборонные заводы Омска требуются больше 1300 человек
21 февраля, 05:49
2023
Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий
18 сентября 2023, 11:18
Зарплата от 100 тысяч рублей. На «Омсктрансмаш» ищут сотни токарей и фрезеровщиков
25 июля 2023, 10:09

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