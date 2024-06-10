gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Строительные компании

Выбрать дату
2024
В деле «Кедра» и двух депутатов оказалась замешана замдиректора департамента мэрии
10 июня, 10:41
Дом-конструктор: как строят быстровозводимое жилье в Омске
6 июня, 08:56
Нарушений не выявлено. В Омске готовят к вводу в эксплуатацию современную новостройку
Многоэтажный жилой дом расположен на улице Братской в Октябрьском округе.
22 января, 11:55
2023
Омич Александр Галынский уменьшил свою долю в чеченской компании в 8 тысяч раз
14 августа 2023, 06:28
Сын спикера Варнавского стал совладельцем строительной фирмы
Петру Варнавскому теперь принадлежит половина уставного капитала ООО «ДЭК».
22 марта 2023, 09:08
В Омской области решать проблему со строительными кадрами будет новый совет
28 февраля 2023, 04:44
Злацовский и Пронников сделали старого партнера директором «Дома на Кемеровской»
16 февраля 2023, 06:09
Жена омского депутата Владимира Гуселетова продала свою строительную компанию
2 февраля 2023, 07:05

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика