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Страховые выплаты

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2024
Два месяца после пожара. Когда в Омске построят новый газопровод на 19-й Линии
16 сентября, 11:32
Губернатор Хоценко распорядился помочь аграриям, понесшим урон из-за влажности почвы
29 августа, 13:22
Первый полет в Усть-Ишим, резкое похолодание и десятки липовых ДТП. Омск сегодня
14 августа, 15:23
2022
Инсценировали ДТП. Омичи выманивали деньги у страховых компаний
Организованная преступная группировка подстраивала в Омске ДТП, чтобы получать выплаты от страховых компаний.
5 декабря 2022, 05:15
Какие выплаты получат россияне, которые попали под частичную мобилизацию
Собрали воедино все денежные выплаты, доплаты и льготы, которые положены военнослужащим по контракту.
22 сентября 2022, 13:37

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