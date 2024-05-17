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Средсва

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Ноябрь 2023
Самые скромные. Омичи оценили достойную жизнь на пенсии в 46 000 рублей
30 ноября 2023, 13:13
Городок за миллион, дорожный каток и холодные батареи. Омск сегодня
27 ноября 2023, 14:14
Расходы бюджета Омской области в следующем году будут увеличены на 14,4 млрд рублей
18 ноября 2023, 09:12
Октябрь 2023
Правительство Омской области направит средства на обеспечение безопасности школьников
Такое решение было принято на заседании регионального кабинета министров.
6 октября 2023, 12:56
Сентябрь 2023
Хоценко поручил построить водопровод за 900 млн в санаторно-курортной зоне
Решение о выделении средств было принято сегодня, 28 сентября, на заседании Правительства Омской области.
28 сентября 2023, 11:14

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