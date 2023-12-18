Соцподдержка

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Декабрь 2023
Хоценко рассказал, что омские студенты-медики получат допвыплаты в 2024 году
18 декабря 2023, 05:54
Сентябрь 2023
Сотрудники ОНПЗ приобрели школьные наборы детям из малообеспеченных семей
Ребята уже получили подарки и отправились с принадлежностями в школу.
1 сентября 2023, 07:29
Август 2023
С 1 сентября омских соцработников будут направлять к наркоманам
Виталий Хоценко подписал указ о бесплатном оказании социальных услуг больным наркоманией.
10 августа 2023, 13:50
Июнь 2023
Ночевали на вокзале. Омский социальный патруль помог двум красноярцам вернуться домой
У пенсионеров не хватало денег на билет.
29 июня 2023, 08:52
Май 2023
В омском Соцфонде назвали даты выплаты пенсий и пособий в июне 2023 года
Все выплаты придут со 2 по 16 июня.
31 мая 2023, 08:49
Голодала и не двигалась. Омская 95-летняя вдова ветерана войны осталась без поддержки
По информации регионального минтруда, за женщиной ухаживали знакомые.
11 мая 2023, 07:27

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