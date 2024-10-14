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Социальные услуги

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2024
Омская область заняла 52 место в рейтинге по материальному благополучию жителей
В сравнении с 2022 годом показатели сильно подросли.
14 октября, 07:14
2023
Голодала и не двигалась. Омская 95-летняя вдова ветерана войны осталась без поддержки
По информации регионального минтруда, за женщиной ухаживали знакомые.
11 мая 2023, 07:27
Жителям отдаленных сел в Омской области прокуратура «вернула» скорую помощь
28 февраля 2023, 12:23
В Омской области несколько социальных категорий приравняли в правах к ветеранам ВОВ
В Омске пополнилось число категорий, имеющих право на бесплатные социальные услуги.
16 февраля 2023, 07:05

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