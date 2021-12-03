Социальные гарантии

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2021
Компенсации при несчастном случае. Какие выплаты положены за производственную травму
3 декабря 2021, 13:43
Омское отделение ФСС активно продвигает электронные сервисы
29 ноября 2021, 09:00
ФСС возместит омским предприятиям расходы на маски и респираторы
27 ноября 2021, 09:00
Омский Фонд соцстрахования выплатил через «Прямые выплаты» более 25 млрд рублей
26 ноября 2021, 13:07
Электронный больничный. В чем преимущество цифрового листка
16 ноября 2021, 17:04
ФСС Приамурья: Сумма пособий по уходу за больными детьми превысила 130 млн рублей
18 октября 2021, 18:21
ФСС рассказал о порядке выплат отцам пособий по уходу за детьми
17 октября 2021, 15:28
ФСС: Население Тюменской области вовремя получит пособия
15 октября 2021, 22:34
ФСС: В РФ скоро все больничные листы будут оформляться в цифровом формате
13 октября 2021, 13:45
Приморское отделение ФСС рассказало о росте финансирования охраны труда
7 октября 2021, 17:48
2020
ФСС возместит работодателям траты на борьбу с COVID-19
6 августа 2020, 22:51
ФСС будет выплачивать пособия напрямую ещё в 8 регионах России
6 июля 2020, 17:30
Работающие пожилые люди получат выплаты по больничному листу от ФСС напрямую
25 июня 2020, 19:18
В ФСС сообщили об увеличении размера пособия для семей с детьми до 1,5 лет
15 июня 2020, 19:47
Пенсионеры могут оформить больничный, не выходя из дома
21 мая 2020, 18:10
ФСС Амурской области выделит 100 миллионов на профилактику травматизма
11 мая 2020, 11:55
Амурское отделение ФСС направило на социальные выплаты 671 миллион рублей
4 мая 2020, 17:37
Юрлица смогут подтвердить вид экономической деятельности в ФСС до 12 мая
1 мая 2020, 01:16