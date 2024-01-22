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Социальное жилье

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Январь
Нашли временное жилье. Погорельцам дома на 20 лет РККА в Омске материально помогут
От огня пострадали 13 жильцов, которым предоставили квартиры в маневренном фонде.
22 января, 12:16
Август 2023
Прокуратура обязала мэрию Омска выделить девушке-инвалиду и ее матери жилье
Семья признана малоимущей, и проживает у родственников.
2 августа 2023, 04:20
Июнь 2023
Со второй попытки. Омская прокуратура потребовала от мэрии найти инвалиду жилье
Из-за несвоевременного предоставления квартиры с администрации взыскали денежную компенсацию.
2 июня 2023, 04:37
Апрель 2023
Без душа и туалета. Омичку не могли переселить из дома дореволюционной постройки
В здании рушится потолок и рассыпается фундамент.
26 апреля 2023, 11:57
Март 2023
В Омской области прокуратура через суд выбивает социальное жилье для ребенка-инвалида
Сейчас семья живет в аварийном доме, который уже должны были снести.
9 марта 2023, 03:43

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