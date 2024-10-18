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Социальная помощь

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2024
Губернатор Хоценко открыл международный форум «ИННОСИБ-2024» в Омской области
В Омске стартовал XIII Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2024», собравший под своей крышей представителей из 12 стран и 9 российских регионов.
18 октября, 07:22
Омский НПЗ помог собрать в школу детей из малообеспеченных и многодетных семей
12 сентября, 09:10
2023
Омские студенты помогут предприятиям запустить социально значимые проекты
13 сентября 2023, 05:52
В Омской области с нового года изменится прожиточный минимум
7 сентября 2023, 10:36
С 1 сентября омских соцработников будут направлять к наркоманам
Виталий Хоценко подписал указ о бесплатном оказании социальных услуг больным наркоманией.
10 августа 2023, 13:50
Омские многодетные семьи смогут бесплатно получить участок земли под садоводство
Чтобы понять, насколько актуально такое предложение, омичей просят пройти опрос на сайте Госуслуг.
9 июня 2023, 10:08

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