Социальная помощь

Губернатор Хоценко открыл международный форум «ИННОСИБ-2024» в Омской области

В Омске стартовал XIII Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2024», собравший под своей крышей представителей из 12 стран и 9 российских регионов.