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Сосны

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На всех не хватит. Омские лесхозы заготовят только 8 тысяч сосен к Новому году
Омичи смогут выбрать новогоднюю елку из 8 тысяч сосен заготовленных лесхозом региона.
11 ноября, 12:36
Для омских улиц планируют закупить сотни деревьев и кустарников на 19 млн рублей
27 августа, 08:37
В омском саду «Сибирь» при покосе травы снесли семь молодых деревьев
3 июля, 10:29
2022
235,5 тыс. рублей штрафа за отсутствие охраны. «Омсклесторгу» не простили 11 сосен
Нелегальные лесорубы. Неизвестные в обход закона срубили в Омской области 11 деревьев. Найти их не удалось. Суд оштрафовал арендатора земли.
26 декабря 2022, 10:36

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