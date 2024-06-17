gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Снижение цен

Выбрать дату
2024
Ценовая турбулентность. Омичей предупредили о снижении цен на новостройки
17 июня, 03:31
Дождались. В России начали снижаться цены на яйца и куриное мясо
25 января, 09:03
2023
В Омской области инфляция сбавила темп роста из-за снижения цен на продукты
Подешевели огурцы, подсолнечное масло и ряд непродовольственных товаров. Стоит заметить, что речь идет о годовом темпе прироста цен.
23 марта 2023, 04:32
В Омске впервые с весны подешевел репчатый лук
11 марта 2023, 14:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика