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Скидки

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В Минстрое РФ сообщили о снижении цен в новостройках. Узнали, что будет в Омске
27 ноября, 09:34
Черная пятница в 2024 году: когда начнется и стоит ли верить скидкам
4 ноября, 05:25
Технический сбой. Стало известно, почему для омичей в автобусах не действовали скидки
1 октября, 02:43
2022
Снизится стоимость хлеба. Омские торговцы и производители договорятся о скидках
В Омске снизят как отпускную цену на хлеб, так и для потребителя. С несколькими торговыми сетями договорились о скидке на хлеб в первые месяцы года.
29 декабря 2022, 11:26
«IKEA» назвала даты распродаж в закрытых магазинах
Правда, пока купить товары шведского бренда смогут только сотрудники российских магазинов.
22 июня 2022, 12:08

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