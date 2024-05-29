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Шуми Бабаев

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2024
Агент Ткачева прокомментировал слухи об уходе нападающего из омского «Авангарда»
29 мая, 04:34
2023
Нападающий Владимир Ткачев вернулся в омский «Авангард» на три года
По заверениям генерального менеджера, вокруг хоккеиста в ближайшие годы и будет строиться команда.
6 августа 2023, 08:44
Корбэн Найт расторг контракт с «Авангардом» из-за новой жены
5 августа 2023, 20:11
Экс-нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев приехал на турнир в Сочи
Правда, первый стартовый матч «ястребов» он смотрел с трибуны в качестве зрителя.
4 августа 2023, 22:02
Экс-игрок «Авангарда» Грицюк признался, что было обидно и досадно уезжать из Омска
17 июля 2023, 08:15
Прощание с Варнавским, жуткое смертельное ДТП под Омском, уход Крылова из «Авангарда»
28 мая 2023, 10:47

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