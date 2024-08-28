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Шторм Fest

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2024
Ученик омского бойца Шлеменко Андрей Пуляев одержал победу на отборочном бою в UFC
Спортсмен является учеником новосибирского филиала омской школы «Шторм». Теперь он сможет выступить в UFC.
28 августа, 03:26
Для земляков. В Омске на «Штормфесте» выступит группа «25/17»
18 июля, 09:37
Пять стихий. Омичам рассказали, когда в этом году пройдет Штормфест
Юбилейный пятый Штормфест пройдет на Соборной площади 10 августа, планом мероприятия поделились в группе школы единоборств «Шторм».
16 июля, 11:11
2023
После фестиваля «Штормfest» омичей развезут по домам дополнительные автобусы
Масштабный праздник состоится на этих выходных.
11 августа 2023, 13:40
Не только ради Аллеи олимпийцев. В центре Омска перекроют движение из-за Шторм-Феста
9 августа 2023, 11:19
Группа Artik & Asti выступит с бесплатным концертом на «ШтормFest» в Омске
8 августа 2023, 03:54

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