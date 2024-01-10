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Шпионаж

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Январь
Хотел на ПМЖ. В Омске будут судить бывшего оборонщика за шпионаж в пользу Германии
Мужчина собирал секретную информацию в надежде получить помощь при переезде в другую страну.
10 января, 11:25
Июнь 2023
Омича, обвиняемого в шпионаже в пользу Германии, не отпустили под домашний арест
Мужчина на время следствия продолжит находиться в СИЗО.
23 июня 2023, 05:48
Срочно. Омича, подозреваемого в шпионаже в пользу Германии, арестовали на два месяца
13 июня 2023, 08:50
Срочно. Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии
9 июня 2023, 09:01

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