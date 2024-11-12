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Шины

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2024
В поисках идеальной резины: какие шины выбирают жители Омска
В Омске продажи шин на Авито за последний месяц выросли вдвое, причем особо популярны японские Toyo и российские Viatti.
17 октября, 06:16
Жители Омска тратят на подготовку авто к зиме около 18 тысяч рублей
Жители сообщили, сколько они готовы инвестировать в свой автомобиль для подготовки к зиме.
16 октября, 02:42
Зима близко. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
7 октября, 06:30
Компания «Севергрупп» купила крупнейшего производителя шин АО «Кордиант»
2 октября, 12:37
2023
Время «переобувать» автомобиль. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
23 октября 2023, 04:58
Сотни покрышек. Омичи пожаловались на несанкционированную свалку
23 мая 2023, 09:19
В Омске спрос на летние шины за месяц вырос в 3,5 раза
Среди новых шин самые популярные бренды — Pirelli, Triangle и Yokohama, а среди бывшей в употреблении резины — Pirelli, Michelin и Bridgestone.
10 апреля 2023, 08:22
Наглядное импортозамещение. В Омске придумали, как производить авиационные шины
На разработку и изготовление уникального оборудования ушло 9 месяцев.
11 марта 2023, 10:27

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