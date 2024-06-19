Более 25 тысяч гектаров. Омские леса начали обрабатывать от опасного вредителя

В лесхозе Омской области рассказали о начале обработки территорий от опасного вредителя — непарного шелкопряда, планируется обезопасить 25 тысяч гектаров леса.