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Шелкопряд

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Более 25 тысяч гектаров. Омские леса начали обрабатывать от опасного вредителя
В лесхозе Омской области рассказали о начале обработки территорий от опасного вредителя — непарного шелкопряда, планируется обезопасить 25 тысяч гектаров леса.
19 июня, 09:20
2023
Лес спасен. Обработка от непарного шелкопряда завершилась с 80% эффективностью
Леса, которые в июне объел шелкопряд, снова покрылись листвой.
16 августа 2023, 11:23
Кто такой непарный шелкопряд и почему он атаковал Омскую область
21 июня 2023, 13:00
Голый лес. Омичам рассказали, почему деревья не обрабатывают от шелкопряда
19 июня 2023, 08:56
«Ненасытные твари». Омичи вновь жалуются на атаки шелкопряда
Грибники обнаружили в лесах опасных насекомых.
4 июня 2023, 10:45
Красивые, но коварные. Омские леса обработают от максимально опасных бабочек
Насекомые способны уничтожить целый лес за один сезон.
25 мая 2023, 09:38

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