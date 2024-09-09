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2024
16 омичей стали призерами хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»
9 сентября, 12:08
До 85 тысяч. Стало известно, на какую зарплату могут рассчитывать фармацевты в Омске
9 марта, 08:04
2023
Спрос вырос в 2 раза. Сколько в Омске готовы платить разнорабочим
4 декабря 2023, 02:19
Зарплата до 52 тысяч. В омском минфине требуются консультанты и эксперты
21 ноября 2023, 02:45
Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий
18 сентября 2023, 11:18
Дефицит кадров, неполадки в Тинькофф и Дед Мороз в самолете. Омск сегодня
11 сентября 2023, 14:15
Дефицит кадров. Стало известно, в каких сферах не хватает работников в Омске
Всего на 49 тысяч вакансий приходится 16 тысяч резюме.
11 сентября 2023, 05:52
Новая жизнь с нового года. Больше 40 тысяч омичей решили сменить работу с начала года
13 февраля 2023, 02:57

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