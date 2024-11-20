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2024
Грязный воздух, прерванный футбольный матч и город в тумане. Омск сегодня
20 ноября, 13:40
Омичам рассказали, как в ноябрьские праздники будут работать почтовые отделения
1 ноября, 11:55
«Можно задохнуться»: омичи почувствовали неприятный химический запах
14 октября, 16:38
Ночь вредных примесей. В Омске вновь объявили режим «черного неба»
27 августа, 14:41
«Экология, прощай». В Омске объявили режим «черного неба»
9 июля, 02:58
В Омской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Такое решение было принято сегодня, 30 мая, на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
30 мая, 12:08
Прокуратура в деле. В селе под Омском 360 местных жителей остались без воды
24 апреля, 04:23
В Омской области впервые в этом сезоне загорелся лес
22 апреля, 09:02
Для разгрузки в часы-пик. В Октябрьском округе Омска изменили работу светофоров
Корректировки затронули три светофора на улице Кирова.
26 февраля, 12:01
2023
В Омской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу
26 октября 2023, 12:38
Во время Сибирского международного марафона ряд светофоров изменит режим работы
4 августа 2023, 11:27

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