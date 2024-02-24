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Рецидивист

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Февраль
Сидел за кражу и убийство. Бывший сотрудник в медицинской маске ограбил омское ателье
24 февраля, 06:15
Душа в душу. Омич впустил в дом бомжа-рецидивиста и принял от него нож
Гость жил у знакомого мужчины в однокомнатной квартире вместе со своей пассией.
8 февраля, 11:15
Январь
Попались под руку. Омич жестоко избил детскими лыжами пьяного соседа
Мужчина хотел защититься, поскольку ему угрожали ножом, но переусердствовал.
15 января, 11:19
Август 2023
В Омске таксисту за похищение и изнасилование девушки грозит до 17 лет заключения
Он уже был неоднократно судим за совершение различных преступлений.
10 августа 2023, 04:57
Стали известны подробности взятия в заложники медсестры в омской колонии
4 августа 2023, 07:08
Май 2023
Не успевший оправиться от тюрьмы рецидивист чуть не заколол молодого парня в Омске
Он нанес несколько ударов партнеру по выпивке и сам же вызвал на место бригаду медиков.
22 мая 2023, 09:13
Март 2023
Разбой и угрозы коту. Жителю Омской области угрожали ножом в собственном доме
Машину у мужчины выманили под ложными предлогами и угрозами физической расправы.
17 марта 2023, 08:22
«Гениальный» грабитель. Омич попался сразу на двух кражах в собственном доме
Ранее судимый омич «не вернул» карточку пьяного инвалида, а после ограбил еще и соседку.
4 марта 2023, 11:11

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