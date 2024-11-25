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Реальные доходы

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2024
Годовая инфляция в Омской области замедлилась до 8,9%
25 ноября, 06:08
Задержки самолетов, эвакуация школы и прожиточный минимум. Омск сегодня
15 октября, 15:37
Экс-директор 12 канала Малькевич поддержал идею «черного списка» российских блогеров
10 февраля, 03:59
2023
Омская область попала на 31 строчку рейтинга уровня доходов населения
16 октября 2023, 03:27
2022
Обновились данные о границе бедности для омичей и жителей других регионов
Росстат сообщил, что людей на границе бедности стало меньше. Какой доход стоит иметь омичу, чтобы не считаться малоимущим.
5 декабря 2022, 09:05

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