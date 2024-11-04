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Распродажа

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Черная пятница в 2024 году: когда начнется и стоит ли верить скидкам
4 ноября, 05:25
Распаковка культуры Татарстана: в Омске стартовала «распродажа» билетов в Казань
С октября Nordwind Airlines предлагает путешественникам из Омска возможность посетить Казань по сниженным ценам: авиабилеты на рейсы Омск-Казань будут стоить от 4 200 рублей.
15 октября, 08:20
Как сэкономить на гардеробе школьника: советы омского стилиста
31 августа, 09:24
Тотальная распродажа. В омской «Меге» закроют последний сетевой магазин «Инсити»
8 июня, 09:10
2022
Придется ждать. IKEA начала ставить покупателей в онлайн-очередь
Человек попадает в нее автоматически при попытке зайти на сайт. Сколько времени займет ожидание, точно не сообщается — от нескольких минут до нескольких часов.
12 июля 2022, 14:46
Уже скоро. Названа дата начала открытой распродажи в IKEA
4 июля 2022, 01:37
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
27 июня 2022, 06:56

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