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Крещение Господне: какого числа, какие традиции и значение праздника
17 января, 06:04
Пока предварительно. В Омской области хотят организовать 38 купелей на Крещение
16 января, 08:01
Апрель 2023
В омском Большереченском зоопарке утонула белая медведица
Информация появилась в социальных сетях.
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Январь 2023
Мэр Омска Шелест рассказал, что никогда не купался в проруби на Крещение
Сергей Шелест рассказал журналистам о своем отношении к народной традиции окунаться в прорубь во время праздника Крещения
18 января 2023, 07:32

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