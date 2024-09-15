Пресс-центр

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Сентябрь
В массовом ДТП с участием «маршрутки» и двух «легковушек» пострадала 6-летняя омичка
15 сентября, 08:37
Август
«Часть 1-го этажа ушла в подвал». В Ленинском округе Омска обрушился трехэтажный дом
9 августа, 05:35
Июль
Путь затоплен. Маршрут омского трамвая №7 вновь изменили из-за дождя
Департамент транспорта в очередной раз уменьшил длину маршрута трамвая №7 — ночные осадки затопили рельсовое полотно.
24 июля, 03:11
Июнь
Обратились к врачам. Трое детей пострадали в ДТП на центральной улице Омска
Причиной аварийной ситуации стало несоблюдение дистанции: машины двигались друг за другом на минимальной дистанции.
23 июня, 03:49
Апрель
Следственный комитет возбудил уголовное дело против омича, оправдавшего нацизм
26 апреля, 11:08
Омская прокуратура взяла под контроль расследование ДТП с пожаром автомобиля
23 апреля, 13:37
Декабрь 2023
В омском Заксобрании главой пресс-центра стал тележурналист Владимир Мутовкин
Ранее эту должность занимал Анатолий Секретов.
4 декабря 2023, 07:30

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