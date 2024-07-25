Поиски детей

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2024
Погибшая школьница, новые автобусы и открытая тренировка «Авангарда». Омск сегодня
25 июля, 14:23
Версия исчезновения школьницы, изношенные сети и «однушка» за 6 млн. Омск сегодня
24 июля, 13:42
Не вернулась с прогулки. В Омске пропала 7-летняя девочка в зеленой куртке
Сообщение о пропаже ребенка появилось в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск», девочка исчезла после школьных занятий.
8 апреля, 12:28
2023
Будет проверка. В Омске из детского сада ушли два 6-летних мальчика
30 октября 2023, 08:44
2022
Важно. Пропавшую во дворе собственного дома 10-летнюю омичку нашли
Ребенка доставили домой.
25 декабря 2022, 12:48
Срочно. Идут поиски. В Омске 10-летняя девочка зашла в подъезд своего дома и пропала
Родители обратились в полицию.
25 декабря 2022, 11:57
Ушел гулять и пропал. Омского подростка искала полиция, но он сам вернулся домой
Школьник ушел гулять в воскресенье и исчез.
29 ноября 2022, 04:20
В Омске нашли пропавшего 15-летнего подростка со шрамом
Мальчик ушел из дома ночью 5 сентября, его нашли спустя почти двое суток.
7 сентября 2022, 05:01
В Омске ищут девочку-подростка с татуировками на руке
Пропавшая ушла из детского дома, а назад не вернулась.
21 июля 2022, 02:46
Что делать, если пропал человек в Омске
Город55 подготовил инструкцию, что делать, если у вас пропал близкий человек.
21 июня 2022, 04:31
2021
В Омске за несколько часов нашли пропавшего 11-летнего мальчика
30 сентября 2021, 03:10

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