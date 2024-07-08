Подсудимый

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2024
Получил 9 лет строгача. Пьяный омич до смерти забил жену в ответ на новости о разводе
8 июля, 04:43
Приговор отменен. Омский суд пересмотрит дело наркокурьера из-за одной детали
По закону его автомобиль, который использовался для перевозки наркотиков, должен быть конфискован. Однако при вынесении приговора эта деталь не была учтена.
15 марта, 04:35
В Омске по делу о вымогательстве и поджоге арестовали Альви Джабраилова
14 февраля, 07:00
2023
Получил по заслугам. В Омске вынесли приговор лжесотруднику газовой службы
Апелляционный суд оставил в силе приговор 44-летнего омича по делу о мошенничестве под предлогом замены газовых счетчиков.
10 августа 2023, 09:05
Разбирались три года. В Омской области осудили мужчину, погубившего пассажира
Водитель сел за руль пьяным, но это не помешало ему взять попутчика. Теперь его осудили за смертельное ДТП.
3 июля 2023, 06:47

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