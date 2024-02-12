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Подкуп

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2024
Инженеру омской «Меги» вынесли приговор за подкуп в крупном размере
Суд установил, что виновный на протяжении долгого времени получал от подрядчика взятки за содействие в заключении договоров и прием работ.
12 февраля, 10:34
2023
Смерть омича от бешенства, приговор экс-замминистра Степановой, скандал с МТС
19 ноября 2023, 10:14
Экс-главе фонда капремонта Степановой грозит 10 лет тюрьмы за обрушение дома в Омске
16 августа 2023, 06:41
2022
Вынесли приговор. В Омской области инженера осудили за коммерческий подкуп
Драмы сельскохозяйственных предприятий. В Омской области завершился суд над инженером, вымогавшим 170 тыс. рублей под угрозой срыва работ.
12 декабря 2022, 06:19
Омская IKEA оставила после себя уголовное дело с инженером-миллионером
Бывший сотрудник будет отвечать перед законом за коммерческий подкуп.
22 июля 2022, 03:02

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