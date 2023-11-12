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Подача воды

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Ноябрь 2023
«Для надежности». Стало известно, когда десятки омских домов останутся без воды
12 ноября 2023, 09:07
В Таре Омской области неожиданно отключили воду. Рассказываем, где и почему
О перебоях с водоснабжением рассказали в администрации города.
8 ноября 2023, 10:48
Июнь 2023
Из-за проблем с водой в Омской области обустроят еще одну водопроводную сеть
Правда, работы будут организованы только в одном муниципальном районе.
7 июня 2023, 13:05
Удобства по часам. Жители Омской области будут получать воду по графику
6 июня 2023, 05:08

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